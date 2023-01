Portarul dorit de conducerea lui AC Milan: „Rossonerii” au intrat deja în contact cu clubul

Cu toate acestea, AC Milan, care a câștigat Scudetto anul trecut, își dorește un nou portar la echipă, având în vedere problemele pe care le-a avut cu accidentarea francezului Mike Maignan.

Conform informațiilor oferite de Fabrizio Romano, conducerea de pe San Siro a contactat Paris Saint-Germain cu privire la mutarea sub formă de împrumut a lui Sergio Rico.

Însă, italianul a precizat că parizienii încă nu s-au decis în ce privește viitorul lui Sergio Rico și că întâi se vor dumiri ce vor face cu Keylor Navas, al doilea portar al PSG-ului, după transferul lui Donnarummadin vara anului 2021.

