PANICA la Roma inainte de marele meci cu Barcelona din sferturile Ligii! Unul dintre cei mai buni jucatori s-a accidentat fara sa fie atins: "Nu arata deloc bine!"

AS Roma, cea care joaca miercuri mansa tur din sferturile Ligii Campionilor, a trait un cosmar in etapa de astazi.

BATALIA SECOLULUI: JOSHUA VS. PARKER, PRO TV, SAMBATA, ORA 00:30

Unul dintre cei mai buni jucatori ai lui AS Roma, Radja Nainggolan, a iesit accidentat de pe teren in egalul de astazi, 1-1 cu Bologna. Nainggolan a fost schimbat dupa doar 17 minute la o faza la care nu a fost atins de vreun adversar. Nainggolan a acuzat probleme musculare.

Edin Dzeko a marcat golul Romei in minutul 76 dupa ce Pulgar deschisese scorul imediat dupa iesirea lui Nainggolan. In afara lui Nainggolan, cei de la Roma au emotii si cu pustiul Cengiz Under, cel care a lipsit astazi dupa ce s-a accidentat la genunchi la nationala Turciei.



"Trebuie sa vorbim cu staff-ul medical, dar dupa modul in care a iesit pe teren lucrurile nu arata deloc bine. Va pot spune din experienta pe care o am ca asemenea probleme musculare nu se rezolva asa de repede, insa el este un luptator si ar putea sa ne surprinda. A incercat de trei ori sa alerge si sa vada daca se poate misca, dar in cele din urma a renuntat. Daca a facut el asta inseamna ca accidentarea este una serioasa" a declarat antrenorul Romei, Di Francesco.

In urma acestui egal, AS Roma risca locul de UEFA CHampions League pentru sezonul viitor - diferenta fata de Lazio, echipa de pe locul 5, a ramas doar de 3 puncte. Inter o va depasi pe Roma daca va castiga restanta cu Milan.