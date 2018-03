Emotii dupa problemele lui Messi la nationala: "Riscul este mare!" Ce a facut Messi la revenirea la Barcelona dupa dezastrul nationalei Argentinei

ssi nu a jucat pentru Argentina nici in partida cu Italia, nici in cea cu Spania.

BATALIA SECOLULUI: JOSHUA VS. PARKER, PRO TV, SAMBATA, ORA 00:30

Leo Messi s-a intors la Barcelona dupa o saptamana neagra cu echipa nationala, Argentina fiind invinsa cu 6-1 de Spania in partida amicala de marti - Messi nu a jucat vreun minut in cele 2 partide din cauza unui disconfort la coapsa. Problemele lui Messi nu au disparut dupa revenirea la club.

"Daca sunt calm? Sunt ca orice antrenor care are un jucator important cu un disconfort, va puteti imagina. Ne gandim la meciul de maine (sambata la 21.45 cu Sevilla) izolandu-l de cel de miercuri, insa mereu trebuie sa ai un plan pentru 1-2 saptamani.



Acumularea de meciuri aduce clar un risc pentru jucator, insa depinde de rezultatele antrenamentelor, poate reveni in urmatorul meci sau in cel de dupa. L-am vazut pe Messi foarte calm, ieri am vorbit cu el despre cum a fost la nationala, atat cu el, cat si cu Andres (Iniesta) si ceilalti jucatori care au fost la nationale, a fost foarte bine.



Tuturor le place sa castige, il vad pe Messi cum e. In ceea ce priveste criticile, ne-am obisnuit, el se simte perfect si nu e afectat. Speram ca Busquets sa poata juca impotriva Romei" a declarat Valverde.