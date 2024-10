Deși patronul Urbano Cairo neagă că vrea să cedeze clubul Torino FC, presa italiană anunță că acesta este aproape de o înțelegere cu Red Bull, producătorul de băuturi energizante implicat puternic în fotbal. Președintele și finanțatorul Cairo este puternic contestat de Curva Maratona, principala facțiune a galeriei lui Torino FC, care îi reproșează că a preluat echipa în urmă cu 19 ani, dar că nu a câștigat niciun trofeu.



Red Bull GmbH și Urbano Cairo, în negocieri avansate

În aceste condiții, acesta ar încerca să vândă clubul, iar principalul interesat ar fi concernul austriac Red Bull GmbH, care are o cifră de afaceri anuală de peste 10 miliarde de dolari și are investiții serioase în sport, printre altele, deținând echipa Red Bull Racing din Formula 1 și cluburile de fotbal RB Leipzig, RB Salzburg, FC Liefering, RB Bragantino, RB Brasil, Omiya Ardija și New York Red Bulls, fiind și acționar minoritar la Leeds United. De curând, austriecii au început o colaborare cu Bernard Arnault la Paris FC. Rămâne de văzut dacă miliardarul italian va ceda complet pachetul de acțiuni sau va rămâne acționar majoritar.



Cairo a preluat clubul în septembrie 2005. Torino Calcio intrase în faliment și fusese refondat sub denumirea de Torino Football Club grazie legii date de Gianni Petrucci, președinte al Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Primarul orașului, Sergio Chiamparino, a fost de acord să transfere societatea pentru doar 10.000 de euro, condiția fiind ca noul proprietar să mențină clubul sănătos și să investească sume consistente de bani în el.



De la venirea lui Cairo, echipa a avut rezultate modeste: a ajuns de patru ori în sferturile de finală ale Cupei Italiei, a terminat cel mai bine pe locul al șaptelea în Serie A și s-a calificat de doar două ori în cupele europene (2014-2015, Europa League, optimi de finală / 2019-2020, Europa League, play-off). De-a lungul istoriei, echipa a cucerit titlul de șapte ori și Cupa de cinci ori, de aici și furia fanilor, care nu văd revenirea la gloria de odinioară promisă de actualul patron.



Cairo a fost asistentul personal al lui Berlusconi

Urbano Cairo (67 de ani) este născut la Masio (Provincia Alessandria) și a fost un junior promițător, jucând la seniori ca mijlocaș pentru Pro Sesto. În 1981, acesta a absolvit Universita Bocconi din Milano, ulterior lucrând ca asistent personal al miliardarului Silvio Berlusconi la Fininvest.



În 2000, el și-a înființat propria companie, Cairo Communication, specializată în publicitate și mass-media, care administrează televiziunea LA7. Ulterior, afaceristul a preluat pachetul majoritar de acțiuni la RCS Media Group, care scoate pe piață prestigioasele ziare Corriere della Sera (Milano) și Gazzetta dello Sport (Milano). A fost condamnat la cinci luni de închisoare cu suspendare, în 1999, în Dosarul "Mani Pulite".

Foto - Getty Images