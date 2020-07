Nou record MONSTRUOS pentru Cristiano Ronaldo! Starul portughez distruge TOATE BARIERELE si inscrie pe banda rulanta! Ce a reusit in meciul cu Lazio

Cristiano Ronaldo este de neoprit in acest sezon.

Portughezul a stabilit noi recorduri in derby-ul dintre Juventus si Lazio, din a 34-a etapa a campionatului italian.

El a reusit sa inscrie doua goluri, unul din penalty, iar celalalt gratie generozitatii lui Dybala, care i-a pasat decisiv in fata portii. Cu aceste doua reusite, Ronaldo a ajuns la 30 de goluri in acest sezon al Serie A, fiind lider in clasamentul golgeterilor competitiei.

In plus, el a reusit sa egaleze un record care data din stagiunea 1951/52, cand John Hansen a devenit ultimul jucator al "Batranei Doamne" care a reusit sa inscrie 30 de goluri pentru Juventus intr-un sezon.

De asemenea, prin golurile marcate in poarta lui Lazio, Cristiano Ronaldo a ajuns la 50 de reusite in Serie A, stabilind un nou record. Superstarul portughez este singurul jucator din istoria fotbalului care a inscris peste 50 de goluri in 3 campionate puternice din Europa, respectiv Premier League, La Liga si Serie A.

¡OTRO DATAZO! Cristiano Ronaldo ???????? se convierte en el primer jugador en anotar más de 50 goles en las 3 ligas más grandes de Europa: ✅Inglaterra ????????????????????????????

✅España ????????

✅Italia ???????? Sencillamente EL BICHO! ???????????? pic.twitter.com/G7VcnUBgbr — Juventus FC ???????? (@JuventusGO) July 20, 2020