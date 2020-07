AC Milan continua lupta pentru un loc in Europa! In Anglia incepe etapa in care Liverpool primeste trofeul! Programul zilei de sambata in Europa

11:03

Astazi incep noi etape in cele mai tari campionate din Europa.

In Premier League incepe penultima runda a acestui sezon, etapa in care Liverpool joaca ultimul meci acasa, derby-ul cu Chelsea, la finalul caruia jucatorii lui Jurgen Klopp vor primi trofeul.

In Serie A, cu 5 etape inainte de finalul competitiei, Juventus are un avans de doar 6 puncte fata de Inter, 7 puncte fata de Atalanta si 8 puncte fata de Lazio, echipa pe care o vor infrunta in derby-ul rundei cu numarul 34.

In La Liga ultima etapa se desfasoara duminica. Desi titlul a fost deja adjudecat de Real Madrid, ultimele partide pot schimba echipele care se califica in Europa, astfel ca duelurile vor fi destul de interesante.