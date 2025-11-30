Cele două echipe și-au dat întâlnire duminică după-amiază, de la ora 16:00, în etapa cu numărul 13 din primul eșalon al Italiei, Serie A, pe ”Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani” din Pisa.



La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Cristian Chivu a înregistrat toate cele trei puncte, grație ”dublei” realizată de Lautaro Martinez (minutul 69 și minutul 83).



Italienii au reacționat categoric după ce Interul lui Chivu a câștigat după două eșecuri usturătoare: ”Un singur nume spunem”



Publicația TuttoMercatoWeb a explicat că Lautaro Martinez, prin golurile pe care le-a marcat la Pisa, a fost pionul principal în angrenajul lui Chivu pentru victoria din etapa #13.



”După două înfrângeri usturătoare, Inter a câștigat din nou. Iar meciul i se datorează unui singur nume: Lautaro Martinez”, a scris TuttoMercatoweb.



Pentru evoluția sa, Lautaro Martinez a fost notat cu 8,2 de portalul de specialitate FlashScore, mult peste media înregistrată de echipa lui Cristi Chivu, care a fost de 7,3.



Ce urmează pentru Inter



Pentru Interul lui Chivu urmează meciul cu Venezia de miercuri, 3 decembrie, de la ora 22:00, în Coppa Italia, competiție care se vede în direct pe platforma VOYO!

