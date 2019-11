"N-am vazut mingea din cauza luminilor de pe stadion!" Prima reactie a lui Radu dupa ce a fost din EROU in Serie A  

Radu a fost din nou omul meciului pentru Genoa.

Portarul roman a reusit o parada absolut incredibila si si-a ajutat echipa sa castige un punct. In prima repriza, la scorul de 0-0 intre SPAL si Genoa, Radu a avut doua parade fantastice in decurs de doua secunde. A doua interventie a fost cea care i-a ridicat in picioare atat pe fani, cat si pe jurnalistii italieni. Mai intai, Radu a respins in fata la o lovitura libera periculoasa a celor de la SPAL, apoi a respins cu piciorul sutul lui Reca din 2 metri desi era cazut la pamant.

"Antrenorul ne cere mereu sa incepem actiunea din spate, chiar de la portar, fara frica, si sa deschidem spatii pentru a ne face rost de oportunitati. Imi pare foarte rau pentru penalty, am stiut ca asa va executa. Puteam face mai mult, puteam fi mai exacti acolo, in fața portii adverse. Parada? In prima faza nu am vazut mingea venind, dar m-am aruncat si a fost totul bine. Dupa, la interventia lui Reca de asemenea, n-am putut vedea, din cauza luminilor de pe stadion, dar totul a decurs foarte bine pentru mine la acea faza", a declarat Radu pentru SkySport.

Meciul dintre SPAL si Genoa, ultimul al etapei a 13-a, s-a terminat 1-1. Radu a primit gol in minutul 55 de la Petagna, din penalty, iar Sturaro a egalat doua minute mai tarziu. Genoa este pe locul 18, pozitie retrogradabila, cu 10 puncte, in timp ce SPAL e pe locul 19, cu un punct mai putin.