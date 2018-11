"A jucat cu Belgia, a doua zi am fost sunati pentru el". ULTIMA ORA: Fotbalistul dorit de FCSB are oferte si de afara! Ce se intampla cu Olaru

FCSB l-a pus pe lista de cumparaturi si pe tanarul Darius Olaru (20 de ani), de la Gaz Metan. Internationalul U21 este, insa, urmarit si de echipe din strainatate.

FCSB si-a facut un obiectiv din a-l transfera pe Darius Olaru, de la Gaz Metan. Formatia ros-albastra va trebui sa concureze, insa, cu echipe din strainatate. Cristi Pustai, oficial al formatiei mediesene, spune ca Olaru e urmarit si "de afara". Pe de alta parte, mediesenii vor sa astepte EURO 2019, fiind convinsi ca pretul lui Olaru va creste.

"Inainte au mai fost contacte, dar trebuie sa fie si ceva scris. Daca va veni o oferta scrisa, vom analiza. Acum iar urmeaza saptamana premergatoare meciului cu FCSB. Acum nici nu este perioada de transferuri. O sa se reia toate aceste discutii in iarna. Noi nu suntem chiar constransi sa vindem un jucator, ne-am reorganizat. FCSB este un brand, dar nu e cazul sa vorbim de Olaru in acest moment.

O sa vina o perioada de transferuri, cand se vor putea discuta oferte clare. Oricine poate solicita un transfer, dar putem discuta concret numai cand vine oferta. In momentul asta sunt mai multe cluburi interesate. Si din strainatate. E un jucator care se poate vinde, insa acum trebuie sa gasim momentul oportun. Avem mare incredere in el. Urmeaza un Campionat European, unde jucatorii sunt expusi, unde s-ar putea sa-i creasca cota. A intrat la meciul cu Belgia si a doua zi am primit un telefon", a spus Pustai, potrivit ProSport.

13 meciuri a jucat Darius Olaru in acest sezon, marcand 1 gol

500.000 euro e cota lui Olaru in acest moment