Juventus si-a luat un super marcator: a reusit 200 de goluri pentru Barcelona! Al doilea transfer URIAS al italienilor dupa romanul Dragusin

Juventus a mai facut o achizitie pentru echipa Primavera.

Dupa ce l-au luat pe romanul Dragusin, un tanar fundas pentru care au platit 250.000 de euro, italienii si-au luat si un marcator pur sange pentru formatia a doua.

Pablo Moreno are tot 16 ani, dar vine de la Barcelona. Moreno a marcat nu mai putin de 200 de goluri in cei cinci ani petrecuti in La Masia.

Potrivit presei spaniole, Moreno a semnat un contract valabil pana in 2021, iar suma oficiala de transfer este de 500.000 de euro. Neoficial, conform jurnalistilor spanioli, transferul s-ar ridica la aproape un milion de euro.

sursa foto: as.com