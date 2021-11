Jose Mourinho, interviu de doar 23 de secunde după înfrângerea cu Milan. Motivul pentru care a plecat aproape instant

Jose Mourinho s-a remarcat pe durata meciului cu ieșirile sale nervoase de pe marginea terenului, însă la această partidă a reușit să nu mai fie 'pedepsit' cu cartonaș roșu, așa cum s-a întâmplat în meciul cu Napoli.

Înfrângerea cu AC Milan reprezintă stoparea șirului de 43 de partide consecutive fără eșec pe teren propriu în Serie A pentru cel supranumit "The Special One".

La interviul de după meci, Jose Mourinho nu a rezistat decât 23 de secunde, motivând că nu își dorește să fie din nou pedepsit.

"Felicitări celor de la Milan. Nu vreau să mai adaug nimic, pentru că aș risca să nu mai fiu pe margine săptămâna viitoare. Sunt nervos din cauza lipsei de respect față de fanii Romei.

Nu am jucat bine, dar totul a rămas pe teren. Am dat dovadă de respect prin asta, dar alții n-au făcut-o, iar asta mă enervează. Atât vreau să spun", a declarat tehnicianul.

