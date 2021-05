Fotbalul din Italia este in soc! Un jucator de fotbal a omorat un membru al staff-ului si este investigat de politie

Christian D’Urso, jucatorul lui Cittadella, este investigat pentru ucidere din culpa.

Echipa din Serie B, Cittadella, este in soc dupa ce mijlocasul lor Christian D’Urso a fost investigat pentru ucidere din culpa a unu membru din staff.

Potrivit ziarului italian Il Gazzettino, incidentul s-a petrecut pe 23 aprilie, dar Lino Simonetto, omul de 77 din staff-ul lui Cittadella a murit dupa sase zile in spital.

Mijlocasul de 23 de ani era la volan cand l-a lovit pe Simonetto care era pe bicicleta in apropierea terenului de antrenament.

Cittadella a emis un comunicat de presa prin care si-a exprimat profunda tristete a mortii lui Simonetto, dar nu a mentionat nimic de D’Urso.

L’ A.S. Cittadella, nell’esprimere il proprio cordoglio, comunica che è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Lino Simonetto, collega e amico.

La società si stringe attorno a tutta la famiglia Simonetto in questo momento di dolore.

D’Urso a fost crescut la academia lui AS Roma si a avut 30 de aparitii in Serie B in acest sezon, marcand de trei ori.