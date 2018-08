Incepe noua ERA! Cristiano Ronaldo a ajuns la Torino si se pregateste de un sezon nebun! Surpriza pe care le-a facut-o italienilor

Cristiano Ronaldo si-a incheiat vacanta si incepe antrenamentele cu Juventus.

Transferat in aceasta vara de Juventus pentru 105 milioane de euro, Cristiano Ronaldo a ajuns pentru a doua oara la Torino in 2 saptamani - daca data trecuta a fost vorba de vizita medicala si prezentarea la noua echipa, acum Ronaldo e gata de treaba.

Prima diferenta: daca in urma cu 2 saptamani a fost asteptat de catre fani pentru autografe, de data aceasta venirea lui Cristiano Ronaldo a fost una mult mai discreta. De astazi, Cristiano Ronaldo incepe antrenamentele la Juventus - ramane de vazuta cand va avea loc debutul lui Ronaldo in tricoul lui Juventus, noii sai colegi fiind in Statele Unite unde joaca mai multe partide amicale.

Gazzetta dello Sport scrie ca Ronaldo si-a ales si casa unde va locui in urmatorii 4 ani cat va juca la Juventus - o vila dubla in Grand Madre care ofera intimitatea dorita de portughez.