Ia de aici RACHETA! Ronaldo, gol SENZATIONAL pentru Juventus! Era sa RUPA plasa! Cum a marcat

Cristiano a inscris cu Bologna si Lecce numai de la 11 metri, dar si-a luat revansa in fata fanilor care-l asteptau sa faca spectacol. Impotriva lui Genoa, Ronaldo a marcat cu un sut fantastic din afara careului. Cristiano a trimis o racheta de la 24 de metri, fara nicio sansa pentru Perin sa intervina!



Ronaldo doubles Juventus lead with a tap in from outside the box ???????????????????????????????????? pic.twitter.com/9Youvj0oYc