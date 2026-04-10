Doamna arbitru nu iartă nimic în Olympique Marseille - Metz, cu goluri multe ACUM pe VOYO!

West Ham - Wolves 4-0, acum pe VOYO! Gazdele se apropie de o victorie uriașă

Au fost momente emoționante pe Olimpico. Jucătorii celor de la Pisa l-au omagiat pe legendarul Mircea Lucescu.

Pierderea lui Mircea Lucescu a fost resimțită nu doar de români, ci de întreaga suflare fotbalistică. Italienii de la Pisa nu puteau să nu îi aducă un ultim omagiu marelui antrenor.

Lucescu s-a aflat pe banca celor de la Pisa în sezonul 1990-1991, însă italienii nu l-au uitat. Jucătorii de la Pisa au intrat pe teren cu banderole negre în semn de doliu după moartea lui Mircea Lucescu.

În plus, meciul a început cu un moment de reculegere în memoria celui care a fost Mircea Lucescu.

Marius Marin nu se află în lot pentru meciul cu AS Roma. Internaționalul român este accidentat și a ratat și barajul cu Turcia. Cel mai probabil Marin va pleca în vară de la Pisa, iar presa internațională speculează că mijlocașul va semna cu Sevilla, în La Liga.