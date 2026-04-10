Aflată pe ultima poziție a clasamentului, echipa la care evoluează Marius Marin este ca și retrogradată în Serie B.
GALERIE FOTO Gest superb în Italia pentru Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat la AS Roma - Pisa
Pisa joacă pe terenul celor de la AS Roma în etapa cu numărul 32 din Serie A.
Au fost momente emoționante pe Olimpico. Jucătorii celor de la Pisa l-au omagiat pe legendarul Mircea Lucescu.
Pierderea lui Mircea Lucescu a fost resimțită nu doar de români, ci de întreaga suflare fotbalistică. Italienii de la Pisa nu puteau să nu îi aducă un ultim omagiu marelui antrenor.
Lucescu s-a aflat pe banca celor de la Pisa în sezonul 1990-1991, însă italienii nu l-au uitat. Jucătorii de la Pisa au intrat pe teren cu banderole negre în semn de doliu după moartea lui Mircea Lucescu.
În plus, meciul a început cu un moment de reculegere în memoria celui care a fost Mircea Lucescu.
Marius Marin nu se află în lot pentru meciul cu AS Roma. Internaționalul român este accidentat și a ratat și barajul cu Turcia. Cel mai probabil Marin va pleca în vară de la Pisa, iar presa internațională speculează că mijlocașul va semna cu Sevilla, în La Liga.
