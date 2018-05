GAME OVER pentru Napoli! Sarri este gata sa plece dupa titlul ratat dramatic: "Mai bine acum cat e dragoste reciproca!"

Napoli are sanse minime sa mai castige primul titlu dupa aproape 30 de ani!

Victoria cu Juventus de la Torino ramane momentul cel mai frumos al sezonului pentru Napoli. Echipa se apropiase la 1 punct cu 4 etape inainte de final si visa la castigarea campionatului. Au venit insa infrangerea cu Fiorentina si egalul cu Torino iar Juventus este aproape campioana.

In ceea ce il priveste pe antrenorul echipei, Maurizio Sarri, acesta este dorit de Chelsea si este tentat sa plece de la Napoli.

"Daca te gandesti doar la fani, vrei sa ramai aici pentru tot restul vietii iar ei sa ameninte cu un atac terorist daca presedintele vrea sa te dea afara. Nu poti sa gasesti asemenea fani nicaieri, asta e foarte important. Dar cred ca e important si sa te gandesti la alte aspecte. Dar daca se va termina vreau ca Napoli sa fie o amintire pentru toata viata pentru mine.



Voi fi mereu recunoscator presedintelui pentru ca mi-a permis sa traiesc ceva extraordinar. Am luat toate deciziile care am considerat ca ne vor imbunatati situatia in competitia care ii intereseaza cel mai mult pe fani. Daca presedintele este fericit cu munca mea, atunci e grozav. Daca nu e fericit, atunci e pacat insa exista o <<iesire>> pentru ambele parti. Daca ma suna, voi discuta fericit.



Fanii lui Napoli fac experienta sa fie remarcabila, dar iti creeazi si o teama ca se poate termina. Te face sa te gandesti ca cel mai bine este sa pleci cat timp exista o dragoste reciproca si nu exista riscul unei relatii dificile" a spus Sarri.