”Nerazzurrii” s-au deplasat la Pisa pentru confruntarea cu echipa pregătită de Alberto Gilardino, iar la capătul celor 90 de minute, trupa din Milano a bifat toate cele trei puncte, grație ”dublei” lui Lautaro Martinez din actul secund.



Victoria lui Inter vine după două eșecuri usturătoare. Primul cu AC Milan în runda precedentă din Serie A (0-1) și al doilea cu Atletico Madrid în UEFA Champions League (1-2).



”Fanii ți-au scandat numele. Cum te simți?” Cristi Chivu, răspuns de mare antrenor



La flash-interviu după meci, Cristi Chivu a fost întrebat de reprezentanții mass-media cum se simte după ce fanii i-au scandat numele la finalul meciului.



Antrenorul român a explicat că știe cine este și de ce e în stare și e convins că poate să ofere clubului din cunoștințele sale.



”Știu cine sunt și de ce sunt capabil. Pot să dau ceva acestui club. Am fost aici pentru mulți ani și sunt măgulit de oportunitatea pe care clubul mi-a oferit-o”, a spus Chivu, citat de TMW.



Cristi Chivu, nota 6,5 după Pisa - Inter 0-2



Italienii i-au dat credit lui Chivu pentru că a mers din nou pe mâna lui Lautaro Martinez, dar au remarcat și că defensiva echipei ”scârțâie”.



”Alege să aibă încredere în Lautaro și este recompensat. Când vine vorba de Pio Esposito, îl scoate pe Thuram și face din nou alegerea corectă. Echipa nu este perfectă, dar sunt semne importante de la Diouf și Zielinski. Apărarea avansată continuă să creeze probleme”, au scris cei de la fcinter1908.it.

