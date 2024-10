Managerii lui Gabelli au făcut o ofertă de 60 de milioane de euro pentru 100% din acțiunile clubului din Serie A, deținute acum de Fininvest, compania controversatului Silvio Berlusconi. Negocierile finale vor fi purtate, la începutul săptămânii viitoare, cu șeful Fininvest, Danilo Pellegrino, și consultanții de la Hellbiz și Deloitte Legal Italia.



Clubul mai este dorit de Orienta și Marinakis

Bilanțul financiar al clubului a revelat datorii de 60.3 milioane de dolari, iar printre cei interesați de achiziție se mai află Orienta (fond de investiții american) și Evangelos Marinakis, miliardarul grec care le mai deține pe Olympiacos Pireu (Grecia), Nottingham Forest (Anglia) și Rio Ave (Portugalia).

Monza ar putea deveni al nouălea club din Serie A deținut de americani, după Atalanta (Stephen Pagliuca), Fiorentina (Rocco B. Commisso), Genoa (777 Partners), Inter Milano (Oaktree Capital Management), AC Milan (RedBird Capital Partners), Parma (Kyle Krause), AS Roma (Friedkin Group) și Venezia (Duncan L. Niederauer).



În acest moment, echipa ocupă locul 18 în Serie A. Antrenor este Alessandro Nesta, iar lotul este cotat la 90.78 milioane de euro, cei mai cunoscuți jucători fiind Matteo Pessina, Andrea Petagna, Danilo D'Ambrosio, Roberto Gagliardini, Stefano Sensi, Milan Djuric și Pablo Mari.



Gabelli este un reputat finanțist american

Mario Joseph Gabelli (82 de ani) este născut în Bronx, New York, și este fondatorul și CEO- ul Gabelli Asset Management Company Investors (Gamco Investors), care deține un portofoliu de aproximativ 31 de miliarde de dolari. Acesta are o avere personală de peste 2 miliarde de dolari și este considerat printre cei mai influenți manageri de portofolii financiare din SUA, primind distincțiile Fund Manager of the Year (1997) și Money Manager of the Year (2010). Doi dintre fiii săi sunt în consiliul de administrație al Gamco, iar fiica lui conduce Fundația Gabelli.



Foto - Getty Images