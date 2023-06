„Mâine vom visa la alte goluri, vom inventa alte provocări, vom căuta alte victorii, care să ne arate tot ce este bun, puternic și adevărat în noi, în toți cei care am trăit această aventură creată de legătura dintre viețile noastre și visul denumit Milan”, acestea sunt cuvintele transmise de clubul AC Milan, la scurt timp după ce informațiile privind decesul fostului patron Silvio Berlusconi au apărut în presă.

Forever part of our history, eternally in the hearts and minds of every Rossonero.

Il Presidente della nostra storia. Nel cuore, nella memoria, nell’eternità. pic.twitter.com/cyMyctQGAw