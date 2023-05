Dezastru pentru Juventus! Cum arată clasamentul din Serie A după depunctare și eșecul cu Empoli

Curtea de Apel a Federației Italiene de Fotbal a decis să o penalizeze pe Juventus cu 10 puncte pentru fraudă contabilă. Sancțiunea inițială era de 15 puncte.

La scurt timp după anunțarea deciziei, Juventus s-a prăbușit pe terenul lui Empoli, în runda cu numărul 36 din Serie A. Fără Răzvan Marin, accidentat, gazdele aveau 2-0 la pauză, după golurile lui Caputo (18) și Luperto (21). Caputo a făcut dubla la trei minute după pauza, Chiesa a redus din handicap în minutul 85, iar Piccoli a închis tabela în prelungiri.

După depunctare și eșecul cu Empoli, Juventus a coborât până pe locul 7 în Serie A, cu 59 de puncte, în afara locurilor care duc în cupele europene. Cu două runde înainte de final, torinezii mai au doar șanse matematice pentru calificarea în Champions League, distanța față de poziția a patra, ocupată de AC Milan, fiind de cinci lungimi.

În ultimele două runde din Serie A, Juventus se va duela cu AC Milan (28 mai) și Udinese (4 iunie).

