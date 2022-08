Darius Olaru, propus la clubul patronat de Berlusconi: „În iarnă pleacă pe bani buni!” 

Pe FCSB o așteaptă un meci crucial. Elevii lui Nicolae Dică (42 ani) vor primi vizita lui Dunajska Streda, joi, de la 20:30, în direct pe PRO TV, VOYO și LIVE VIDEO pe www.sport.ro, în turul 3 preliminar Conference League.

În etapa a patra din campionat cu CS Mioveni, 1-1, antrenorul roș-albaștrilor l-a menajat pe Darius Olaru. Mijlocașul central a intrat în repriza a doua, reușind să ofere o pasă decisivă pentru primul gol al lui David Miculescu (21 ani) la clubul patronat de Gigi Becali (64 ani). De evoluția lui Olaru este încântat și Giovanni Becali (70 ani). Impresarul FIFA a dezvăluit că l-a propus mai multor echipe din străinătate, având chiar o discuție cu CEO-ul Monzei cu privire la un viitor transfer al românului în Serie A.

Giovanni Becali: „Este jucătorul din fotbalul românesc care îmi place cel mai mult!”

„Sunt vremuri grele, dar mă descurc. Am vorbit cu Adriano Galliani (n.r. CEO al clubului Monza, fost președinte la AC Milan) să duc jucători la Monza. Acum îl am pe 'țeavă' pe Darius Olaru! El este jucătorul din fotbalul românesc, care îmi place cel mai mult. Îl vezi peste tot, aleargă mult, nu pune capul jos, dă bine cu ambele picioare, iar dacă are o toamnă bună eu spun că în iarnă pleacă pe bani buni. Vorbesc cu multe echipe despre el.

Dacă Gigi Becali era mulțumit cu cinci milioane de euro era transferat în Emirate, dar patronul a vrut opt milioane. Am înțeles că s-a scris de echipa lui Olăroiu, dar nu este adevărat. A fost vorba de altă formație. Este mai bine că nu a plecat! O să mai avem oportunități și mai grozave pentru el”, a declarat Giovanni Becali pentru playtech.

Din sezonul 2022-2023, AC Monza va evolua în Serie A. Clubul patronat de Silvio Berlusconi (85 ani) a învins Pisa în ambele meciuri ale barajului de promovare, 2-1 și 4-3, și le-a răpit șansa lui George Pușcaș (26 ani) și Marius Marin (23 ani) de a evolua în prima ligă din Italia.