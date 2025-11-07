După zece etape disputate din actuala ediție de Serie A, Pisa încă nu a cunoscut gustul victoriei.

Chiar și așa însă, cu 6 puncte obținute din tot atâtea egaluri, echipa lui Marius Marin este pe poziția 17 în clasament, deasupra locurilor care duc la retrogradarea în Serie B, ocupate de Genoa (clubul lui Dan Șucu), Hellas Verona și surprinzătoarea codașă Fiorentina.

Din păcate pentru internaționalul român, acesta ocupă un loc ”fruntaș” în topul nedorit al celor mai slabi jucători din actuala ediție in Serie A.

Conform notelor Tuttomercatoweb, Marius Marin are o medie de 5,36 și se află pe poziția a patra în clasamentul fotbaliștilor care au dezamăgit în campionatul Italiei, ediția 2025-2026.

Astăzi, de la ora 21:45, Pisa joacă acasă cu Cremonese în etapa cu numărul 11.



Topul Tuttomercatoweb al celor mai slabi fotbaliști din Serie A



1. Lorenzo Colombo (Genoa) 5.19 (8 meciuri jucate)

2. Jonathan David (Juventus Torino) 5.25 (6)

3. Cher Ndour (Fiorentina) 5.33 (6)

4. Marius Marin (Pisa) 5.36 (7 meciuri jucate)

5. Nicolò Fagioli (Fiorentina) 5.38 (8)

6. Matteo Tramoni (Pisa) 5.44 (8)

7. Marin Pongracic (Fiorentina) 5.44 (8)

8. Albert Gudmundsson (Fiorentina) 5.50 (8)

9. Simon Sohm (Fiorentina) 5.50 (6)

10. Christian Ordóñez (Parma) 5.50 (6)

11. Dodô (Fiorentina) 5.55 (10)

12. Nuno Tavares (Lazio Roma) 5.57 (7)

13. Lorenzo Lucca (Napoli) 5.57 (7)

14. Cristiano Biraghi (Torino) 5.57 (7)

15. Giovanni Bonfanti (Pisa) 5.58 (6)

16. Vitinha (Genoa) 5.58 (6)

17. Amin Sarr (Hellas Verona) 5.58 (6)

18. Santiago Gimenez (AC Milan) 5.61 (9)

19. Henrik Meister (Pisa) 5.63 (8)

20. Idrissa Touré (Pisa) 5.63 (8)

Clasamentul din Serie A

