Mandela Keita, mijocașul celor de la Parma, a acordat recent un interviu în presa italiană în care a vorbit despre impactul pe care Cristi Chivu l-a avut asupra sa.

Mandela Keita: ”Cu Pecchia nu a fost așa cum a fost cu Chivu!”

Cristi Chivu a fost antrenorul Parmei pentru o perioadă scurtă înainte de a o prelua pe Inter Milano, însă la prima sa aventură ca antrenor al unei echipe de seniori, tehnicianul român a reușit să îi salveze pe ”Cruciați” de la retrogradare.

Mandela Keita a dezvăluit că Cristi Chivu este antrenorul care l-a ajutat cel mai mult până în acest punct al carierei sale, iar încrederea pe care românul i-a acordat-o în perioada pe care a petrecut-o la Parma, a contat foarte mult în dezvoltarea sa ca fotbalist.

”A fost grozav. Clubul m-a cumpărat pe o sumă mare de bani și a avut mereu încredere în mine. Datorită celor de la Parma, care au crezut în mine, sunt aici. Primul meu meci nu a fost ușor, cu două cartonașe galbene și un cartonaș roșu la debut, dar muncind zi de zi, inclusiv cu ajutorul clubului și al colegilor mei, lucrurile s-au îmbunătățit, și datorită lui Chivu, alături de care am făcut pași mari înainte.

Mi-a oferit foarte mult. Pecchia a crezut și el în mine, dar nu a fost cum a fost cu Chivu, parțial și din vina mea, pentru că aveam foarte multe de învățat. Apoi, când a venit Cristian Chivu, mi-a oferit multă încredere și multe sfaturi. Îmi spunea mereu să cred în mine și să lucrez la lucrurile mici. Datorită lui, am progresat, iar sezonul a decurs bine.

Cu Cuesta este foarte bine. Este un antrenor foarte tânăr și antrenează pentru prima dată o echipă din prima ligă. Lucrurile merg foarte bine între noi, vrea să mă ajute să mă dezvolt pentru a avea un viitor mare. Are încredere în mine și eu am încredere în el, la fel ca întreaga echipă. Cu toții vrem să facem lucruri foarte bune pentru a ne atinge obiectivele”, a spus Keita, conform TuttoMercatoWeb.

În vârstă de 23 de ani, Mandela Keita a fost transferat de Parma de la Royal Antwerp în vara anului 2024, pentru aproximativ 12 milioane de euro.