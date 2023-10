Joacă în Conference League, dar vrea la "masa bogaților": "Nu sunt aici să pierd timp. Vrem să câștigăm Liga Campionilor"

Echipa din Birmingham se află pe locul trei în Grupa E cu trei puncte, la egalitate cu toate celelalte adversare: Zrinjski, Alkmaar și Legia.

Emiliano Martinez, care a câștigat Campionatul Mondial cu Argentina în decembrie anul trecut, a subliniat că Aston Villa vrea să câștige Champions League.

Dibu Martinez are trei apariții în Conference League și opt prezențe în Premier League în acest sezon. În cele două competiții, cumulat, goalkeeperul a încasat 15 goluri.

„Unai Emery e în TOP 5 cei mai buni manageri din lume în acest moment. Aston Villa vrea să câștige Champions League, vrea să câștige un trofeu. Nu sunt aici să pierd timpul. O să câștigăm ceva.

De când am ajuns aici, mergem înainte. O să încerc să o aduc pe Aston Villa în Champions League”, au fost cuvintele lui Dibu Martinez, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

???????? Dibu Martínez: “Unai Emery, one of the top 5 managers in the world right now”.

“Aston Villa wants to win the Champions League and win a trophy. I'm not here to waste time. We will win something”.

“Since I joined, we move forward. I'll try to put #AVFC in Champions League”. pic.twitter.com/tp7vjJbTdu