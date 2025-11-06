Cristi Chivu e gata să scrie istorie! Se pregătește transferul de 100 de milioane de euro

Alessandro Bastoni, fundașul de bază al lui Inter Milano, a intrat pe lista de priorități a lui Liverpool, iar englezii sunt pregătiți să plătească o sumă uriașă pentru transferul său.

Presa din Anglia anunță că Liverpool vrea să întărească linia defensivă și îl vede pe Bastoni drept soluția perfectă.

Clubul de pe „Anfield” este dispus să plătească aproximativ 100 de milioane de euro, ceea ce l-ar transforma pe italian în cel mai scump fundaș din istoria fotbalului.

„Liverpool recunoaște nevoia urgentă de a-și consolida apărarea. Bastoni oferă un profil complet - calm în duelurile unu la unu, precis în posesia mingii și experimentat la cel mai înalt nivel european”, au scris experții de la Transfer News Live pe X.

