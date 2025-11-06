Cristi Chivu e gata să scrie istorie! Se pregătește transferul de 100 de milioane de euro

Cristi Chivu e gata să scrie istorie! Se pregătește transferul de 100 de milioane de euro
Cristi Chivu poate bifa cea mai tare mutare din cariera sa de antrenor. 

Alessandro Bastoni, fundașul de bază al lui Inter Milano, a intrat pe lista de priorități a lui Liverpool, iar englezii sunt pregătiți să plătească o sumă uriașă pentru transferul său.

Presa din Anglia anunță că Liverpool vrea să întărească linia defensivă și îl vede pe Bastoni drept soluția perfectă.

Clubul de pe „Anfield” este dispus să plătească aproximativ 100 de milioane de euro, ceea ce l-ar transforma pe italian în cel mai scump fundaș din istoria fotbalului.

„Liverpool recunoaște nevoia urgentă de a-și consolida apărarea. Bastoni oferă un profil complet - calm în duelurile unu la unu, precis în posesia mingii și experimentat la cel mai înalt nivel european”, au scris experții de la Transfer News Live pe X.

Cifrele lui Alessandro Bastoni

Internațional italian cu 40 selecții în CV, Alessandro Bastoni se poate lăuda cu nouă trofee în CV, printre care 2 „Scudetto” cu Inter (2020/21 și 2023/24), două Cupe și două Supercupe ale Italiei și trofeul EURO 2020 cu „Squadra Azzurra”.

Concret, fundașul în vârstă de 26 de ani se poate lăuda cu 359 meciuri în carieră, 20 goluri marcate și 27 pase decisive livrate, dintre care 270 la Inter Milano.

