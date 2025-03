După ce a câștigat primul meci ca antrenor în Serie A, scor 2-0 cu Bologna, Parma lui Chivu a cedat în deplasare în fața celor de la Udinese, scor 1-0, și rămâne prima deasupra liniei retrogradabile din Italia.



Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 38, din penalty, de fostul internațional francez Florian Thauvin (32 de ani).



Cristi Chivu: ”Puteam fi mai eficienți în fața porții”



La conferința de presă de după meci, antrenorul a tras o concluzie. A remarcat faptul că atitudinea elevilor săi a fost mai bună în a doua repriză, dar spune că aceștia puteau fi mai eficienți în fața porții.



”În prima repriză am suferit un pic. În a doua repriză am avut mai mult curaj, am pus mai multă presiune, această echipă are nevoie de certitudini. Sunt tineri și au nevoie de asta pentru a da totul pentru acest final de campionat. De asemenea, am fi putut juca mai bine în anumite momente din repriza secundă. Totuși, aș începe din nou cu repriza a doua, pentru că am jucat mai bine.



Puteam să fim mai eficienți în fața porții, trebuie să fim mai cinici, dar am primit multe goluri pentru că am permis multe contraatacuri. Acest grup crește, văd progrese, multă dorință, se lucrează la detalii și asta e fundamental pentru a rămâne la acest nivel”, a spus Chivu, la conferința de presă, citat de parmalive.com.



În următoarea etapă din Serie A, Parma lui Cristi Chivu, Dennis Man și Valentin Mihăilă va juca pe teren propriu împotriva celor de la Torino.



Cristi Chivu, nota 5 în presa din Italia



Tuttomercatoweb i-a dat antrenorului Chivu nota 5 după meciul cu Udinese: ”Dacă meciul cu Bologna a adus multe complimente, cel de astăzi este în schimb un mare pas înapoi. O primă repriză anonimă a echipei sale, o a doua repriză timid mai bună, dar nu suficient pentru a găsi egalarea”.