Clubul cu care Paulo Dybala a purtat negocieri înainte de ”Finalissima”: ”Sperăm să vină la noi”

Inter Milano pare favorită pentru semnătura jucătorului care mai este dorit și de englezii de la Arsenal.

Vicepreședintele fostei campioane a Italiei, Javier Zanetti, a purtat negocieri cu conaționalul său înainte de Finalissima, Italia - Argentina 0-3, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

”Sperăm că va veni la noi”, a spus CEO-ul lui Inter, Giuseppe Marotta, în urmă cu câteva zile.

