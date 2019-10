Claudio Ranieri are misiune grea! Si-a gasit echipa in Italia si trebuie sa o salveze de la retrogradare 

Din articol Misiune aproape imposibila

Claudio Ranieri s-a inteles cu un club din Italia.

Antrenorul Italian in varsta de 67 de ani a batut palma cu Sampdoria, conform celor de la Sky Sport. Ranieri ii va lua locul lui Eusebio Di Francesco, care a fost demis luni, dupa rezultatele slabe pe care le-a obtinut cu echipa. Ranieri va semna un contract pe doua sezoane.

Misiune aproape imposibila

Ranieri vine cu misiunea de a o salva pe Sampdoria, echipa care se situeaza pe ultimul loc din Serie A, dupa sapte etape jucate si doar trei puncte obtinute.

Italianul si-a inceput cariera in antrenorat in anul 1986 si a trecut pe la echipe importante precum Juventus, Inter, AS Monaco, Chelsea sau Leicester, cu care a reusit castige cel mai surprinzator titlu din istoria Premier League. Dupa sezonul istoric 2015-2016, cariera lui Ranieri a luat-o in jos. A fost demis de la Leicester, apoi a trecut pe la echipe precum Nantes, Fulham si Roma, fara rezultate semnificative. De Roma s-a despartit in iunie 2019, dupa numai 3 luni in functie.