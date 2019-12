Ce se va intampla cu Radu daca Genoa "pica" in Serie B! Anuntul impresarului romanului si nota primita in Gazzetta dello Sport dupa ce a incasat gol pe coltul scurt

Genoa a pierdut inca un meci si se indreapta cu pasi mari spre Serie B dupa ce sezonul trecut a evitat la limita retrogradarea.

Genoa a pierdut meciul de pe teren propriu cu Sampdoria, scor 0-1, dupa un gol primit de Ionut Radu pe coltul scurt. Portarul roman a promit nota 5,9 in Gazzetta dello Sport. Jurnalistii italieni nu-l considera neaparat vinovat pe Radu la golul primit si scriu ca fundasii l-au lasat descoperit pe goalkeeper-ul roman din dorinta de a ataca in valuri si de a castiga meciul.

Dupa ce anul trecut a contribuit din plin la ramanerea echipei in Serie A, Radu nu va continua la Genoa daca echipa va retrograda in Serie B. Crescenzo Cecere, impresarul lui Radu, a declarat ca romanul va reveni la Inter.

"Ritmul de crestere este in linie cu asteptarile tuturor, dupa acest sezon el va reveni la Inter si isi va disputa postul cu Samir Handanovic. La Genoa, el a crescut si s-a impus ca unul dintre portarii cei mai importanti. A fost cea mai buna alegere, a avut posibilitatea de a creste, chiar cu ceva naivitate cauzata de lipsa initiala de experienta. A fost de multe ori determinant, va fi si in viitor. Antonio Conte il urmareste. Se gandeste si la echipa nationala si spera sa debuteze dupa evolutiile optime de la Under 21. A venit si premiul din Romania, de cel mai bun portar, o recunoastere care ne flateaza. Inter este un mare club, cu un antrenaor extraordinar. El pregateste prezentul, dar si viitorul. Si cu Radu este un proiect care se desfasoara de multi ani", a declarat Cecere pentru Tuttomercatoweb.