Ce decizie a luat jurnalistul care a demascat afacerile lui Juventus cu MAFIA. A inceput sa planga la TV!

Jurnalistul Federico Ruffo a inceput sa planga in direct la o televiziune din Italia.

Federico Ruffo este jurnalistul italian care a demascat afacerile facute de Juventus si o parte din suporterii sai, care faceau parte din celebra mafie 'Ndrangheta. Oficialii clubului, inclusiv Andrea Agnelli, ofereau o parte din bilete mafiotilor, care le vindeau apoi la suprapret.

Totul a fost demascat de Ruffo, iar Juve a primit sanctiuni, in timp ce Agnelli a fost suspendat timp de un an de zile. Ancheta a dus la arestarea suporterilor implicati si la condamnarea lor la pana 114 ani, ei fiind implicati si in alte dosare.

Mafia italiana a inceput sa-l vaneze acum pe Ruffo, care s-a trezit in urma cu cateva nopti cu casa plina de benzina. Mafiotii aveau de gand sa-i dea foc in casa in timp ce dormea, insa cainele l-a alertat, iar atacatorii au fugit. Ruffo a mai gasit o cruce rosie desenata pe usa casei sale.

Invitat in direct la o televiziune din Italia, Ruffo a inceput sa planga. A dezvaluit ca s-a mutat, dar se teme in continuare pentru siguranta sa. "Cred ca suporterii lui Juve au organizat atacul impreuna cu cei ai lui Napoli. Nimic nu mai e ca inainte. De fiecare data cand o sun pe mama s-o intreb daca a hranit caine si nu raspunde, ma gandesc la ce e mai rau", a spus el plangand.

Jurnalistul anunta ca va continua sa faca anchete, chiar daca viata sa este in pericol.

"Este o campanie de ura impotriva mea, voi actiona in judecata toate site-urile de suporteri care instiga impotriva mea. Sunt suporter Juventus si provin din Calabria. Am mostenit aceasta pasiune de la bunicul meu, dar acum s-a intamplat asta", a mai spus el.