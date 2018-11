Ce a gasit in casa un jurnalist care a demascat afacerile lui Juventus cu MAFIA italiana. Politia a venit imediat

Un jurnalist italian care a demascat afacerile lui Juventus cu celebra mafie din Calabria primeste amenintari cu moartea.

Jurnalistul Federico Russo de la Rai Sport a chemat politia in urma cu doua seri, cand s-a trezit din somn din cauza cainelui sau, care se agita si latra.

Barbatul a iesit din casa si a observat un barbat care fuge si a simtit miros puternic de benzina.

Apoi a vazut pe usa o cruce rosie imensa desenata de cel care abia fugise. Barbatul ii multumeste cainelui sau pentru ca l-a trezit din somn. "Daca nu era cainele, barbatul urma sa dea foc la casa. Cainele mi-a salvat viata!", povesteste Russo. "Ma intorsesem acasa foarte tarziu, stiau sigur ca sunt acasa si dormeam, cand am auzit zgomote de afara, iar cainele latra puternic. Am iesit descult si am nimerit intr-un lac de benzina, chiar am alunecat si am cazut, eram plin de benzina. Cand m-am ridicat, cineva fugea de la mine din curte", povesteste el.

Cand s-a intors in casa ca sa sune la politie, jurnalistul a gasit crucea desenata pe usa, scrie Correre dello Sport.

Jurnalistul Federico Russo a gasit legaturi intre conducerea lui Juventus, celebra mafie din Calabria, 'ndrangheta, si ultrasii echipei din Torino. In ultimii 10 ani, Juventus dadea bilete mafiei, care le vindea la suprapret mai departe. In urma acestui scandal, petrecut anul trecut, Juventus a fost amendata cu 700.000 de euro, presedintele Andrea Agnelli suspendat timp de un an, iar Juve a jucat un meci cu peluza inchisa.

Se pare ca a fost o lovitura puternica pentru mafie, care a pierdut trei dintre membri ei, condamnati in total la 112 ani de inchisoare in urma scandalului legat de clubul Juventus. Cei trei faceau parte din galeria lui Juve si mentineau legatura cu clubul pentru biletele la meciurile echipei.