Lovitura pregatita de Juventus! Vor sa transfere de la Barcelona: Pe cine doresc alaturi de Cristiano Ronaldo

Juventus vrea sa transfere de la Barcelona.

Arturo Vidal ar putea ajunge din nou la Juventus, club la care a evoluat intre 2011 si 2015, potrivit Corriere dello Sport.

Chilianul ar urma sa fie ofertat de Juve, in urma ingrijorarilor aparute cu privire la starea de sanatate a lui Emre Can, care are probleme cu tiroida.

Vidal a ajuns la Barcelona in vara acestui an, insa a luat startul in doar doua din cele 12 meciuri disputate de catalani in La Liga.

Barca a cheltuit 18 milioane de euro pentru a-l aduce pe Vidal de la Bayern Munchen in vara acestui an. Jucatorul ajunsese in Germania in urma cu 3 ani, transferat fiind de la Juventus.