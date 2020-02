Borna istorica atinsa de Radu Stefan! Fundasul lui Lazio este primul roman care ajunge la 300 de meciuri in Serie A

Record pentru Radu Stefan.

Radu Stefan a fost titular in victoria lui Lazio cu 2-0 impotriva celor de la Bologna. Fostul international roman a bifat astazi meciul cu numarul 300 in Seria A, devenind primul jucator roman care reuseste sa atinga aceasta borna. Radu a fost transferat in 2008 de Lazio de la Dinamo Bucuresti.

Fundasul roman a reusit sa stranga pentru formatia din capitala Italiei 371 de meciuri in toate competiile, a marcat 8 goluri si a oferit 18 pase decisive. Radu Stefan poate scrie istorie in tricoul gruparii de pe Olimpico. Dupa victoria de astazi, Lazio a urcat pe primul loc in clasament, fiind cu 2 puncte in fata lui Juventus. Trupa antrenata de Simone Inzaghi viseaza la castigarea unui nou titlu, ultimul fiind cel din 2000.