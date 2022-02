”Bestia” Diego Costa nu duce lipsă de oferte! Poate da peste Marius Șumudică

”Bestia” care a jucat pentru Atletico Madrid și Chelsea nu duce, însă, lipsă de oferte și ar putea găsi o nouă echipă în perioada următoare.

Acesta este dorit în Turcia, la Antalyaspor, una rivalele lui Marius Șumudică în lupta pentru evitarea retrogradării. Turcii i-au oferit un contract valabil pe șase luni lui Diego Costa, cel mai probabil cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.

De Diego Costa mai sunt interesați și cei de la Corinthianks, care îi oferă un contract valabil până în decembrie, notează jurnalistul Nicolo Schira.

#DiegoCosta has received 2 bids in the last days: #Antalyaspor and #Corinthians are interested in him. From Turkey have offered a 6-months contract, while the brazilian club have submitted a bid until December without reaching an agreement for the salary. #transfers