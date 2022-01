La 33 de ani, ”Bestia” Diego Costa merge să rupă plasele în Italia

Masivul atacant trecut pe la Chelsea și Atletico Madrid este gata de o nouă provocare, de această dată în Serie A.

Salernitana, ultima clasată din campionatul Italiei, este aproape de a obține semnătura atacantului care a cucerit de două ori titlul în Premier League cu Chelsea.

Costa va veni la Salernitana din postura de jucător liber de contract și va semna o înțelegere valabilă pe șase luni, cu opțiune de prelungire dacă echipa va reuși să se salveze de la retrogradare, notează jurnalistul Nicolo Schira.

