În drum spre Genova, pentru a-și încuraja favoriții pentru la meciul cu Sampdoria, cei de la Napoli au dat nas în nas cu fanii de la AS Roma pe autostrada A1 din Italia. Capitolinii se îndreptau și ei către zona de Nord, dar la Milano, pentru meciul cu AC Milan.

Bătaie în toată regula pe autostradă, între fanii lui Napoli și cei de la AS Roma

Bătaia dintre suporterii celor două echipe a blocat autostrada preț de câteva minute bune. A fost nevoie de intervenția forțelor de ordine pentru a calma spiritele.

Potrivit primelor informații, doi fani ai Romei ar fi ajuns la spital în urma altercației cu fanii de la Napoli. Bătaia a avut loc la kilometrul 13, acolo unde și-a pierdut viața un fan al lui Lazio în 2007, pe numele său Gabriele Sandri.

Ancora nulla di ufficiale. Prime ricostruzioni parlano di due tifosi giallorossi accoltellati, uno grave in ospedale. Un vessillo della #Roma sarebbe finito nelle mani dei tifosi del #Napoli . Stesso autogrill dove nel 2007 perse la vita Gabriele Sandri. https://t.co/VspnZioQTf pic.twitter.com/RKzngyhKhx

scontri tra gli ultras di Napoli e Roma in un autogrill all'altezza di Arezzo, feriti e autostrada bloccata per decine di km...

Lamorgese dimett....ah no, scusate va tutto bene...c'è Piantedosi...#ultras #Arezzo #Piantedosi pic.twitter.com/9VAY4Mx1cH