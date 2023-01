Acord pentru transferul lui Nicolo Zaniolo!

Mijlocașul italian a atras atenția reprezentanților cluburilor importante din Europa, dar acesta își dorește să joace în continuare în Serie A. Zaniolo vrea să se transfere la AC Milan, anunță jurnlistul Nicolo Schira.

AC Milan a ajuns deja la un acord cu jucătorul pentru un contract valabil până în 2027 și cu un salariu de 3,5 milioane de euro pe sezon, sumă la care se pot adăuga și alte bonusuri de performanță. Acum, se așteaptă ca Milanul să pregătească o ofertă bună pentru ca cei de la AS Roma să-l lase pe Zaniolo să plece la rivala de pe San Siro.

Recent, Jose Mourinho a confirmat intenția italianului de a pleca de la gruparea capitolină. Nicolo Schira mai scrie pe contul său de Twitter că Roma vrea să obțină cel puțin 30 de milioane de euro pentru a-l lăsa pe Zaniolo să plece.

„Nicolo Zaniolo a cerut să plece de la club, dar nu suntem siguri dacă se va întâmpla asta. Ne trebuie o ofertă bună să-l lăsăm pe Zaniolo să plece și încă nu am primit-o. Cred că va rămâne, totuși”, a spus Jose Mourinho.

Nicolò #Zaniolo has confirmed his preference for #ACMilan. The bids from foreign clubs have been suspended as of now. The player is pushing to join #Milan, which preparing the official bid to submit to #ASRoma to try to finalize the deal. Already agreed personal terms. #transfers https://t.co/6EEmj9nynG