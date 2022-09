AC Milan a dat lovitura! Fotbalistul de 50 milioane de euro care a pus "pixul pe foaie"

Stefano Pioli, antrenorul lui AC Milan, i-a primit la echipă în această perioadă de transferuri pe Charles De Ketelaere, pentru 32 de milioane de euro, de la Club Brugge, pe Malick Thiaw, pentru 7 milioane de euro, de la Schalke, pe Divock Origi gratis, de la Liverpool, și pe Junior Messias (Crotone) și Allesandro Florenzi (Roma).

De asemenea, rossonerii l-au adus sub formă de împrumut pe Sergino Dest, care nu a mai fost pe lista lui Xavi Hernandez, odată ce spaniolul și, implicit, una dintre legendele lui FC Barcelona, nu i-a văzut un rol stabil în lotul pe care-l formează de când a fost numit antrenor principal la formația catalană.

Aflat la AC Milan din vara anului 2021, Sandro Tonali a semnat un nou contract cu trupa lui Stefano Pioli valabil până în iunie 2027, potrivit anunțului făcut de Fabrizio Romano, italianul expert în transferuri, pe rețelele social media.

Jurnalistul sportiv a mai scris pe Twitter că AC Milan va face public anunțul cu privire la semnătura italianului născut la Lodi, cotat la 50 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, însă ceva mai târziu.

AC Milan have reached full agreement with Sandro Tonali to extend the contract until June 2027. New deal will be officially signed later today. ????????⚫️ #ACMilan

No talks during summer with English clubs - Tonali only wanted to stay @ AC Milan. pic.twitter.com/MdVyNQdiK9