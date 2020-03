A incercat sa FUGA de la Torino in plina epidemie! Caz INCREDIBIL in Italia: Higuain, oprit de politie pe aeroport

Gonzalo Higuain a incercat sa plece cu un avion privat, alaturi de familie, in Argentina.

Starul lui Juventus a fost oprit de autoritati pe aeroport, in ciuda faptului ca a prezentat documente care aratau ca e negativ la coronavirus. Higuain ar fi trebuit sa fie in carantina pentru 14 zile dupa ce doi colegi de-ai sai de la Juventus, Rugani si Matuidi, au fost confirmati cu COVID-19.



La Reppublica scrie ca fotbalistul a plecat in Spania, de unde si-a luat zborul apoi catre Argentina. Presa italiana nu a reusit sa obtina nicio reactie oficiala din partea lui Juventus.

Mai mult de 10 jucatori din Serie A au fost confirmati cu coronavirus. Peste 3000 de oameni si-au pierdut viata in Italia din cauza COVID-19, iar peste 35 000 au fost infectati.