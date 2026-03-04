Echipa Dallas Stars s-a impus cu scorul de 6-1 pe patinoarul formaţiei Calgary Flames, obţinând a zecea victorie consecutivă în Liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL), un nou record pentru franciza texană.

Dallas Stars a ajuns la un record de 10 victorii consecutive, campioana en-titre Florida Panthers își poate lua adio de la un nou trofeu

Stars ocupă locul secund în clasamentul Conferinţei de Vest a NHL, la şase puncte în spatele liderului Colorado Avalanche, echipă care s-a impus la rândul său în deplasare, cu scorul de 5-1, în faţa formaţiei Anaheim Ducks.

În schimb, pentru campioana en titre, Florida Panthers, lucrurile merg de ce în ce mai rău, după ce a suferit un nou eşec, al optulea în ultimele zece meciuri, pe patinoarul formaţiei New Jersey Devils, iar şansele de a se califica în play-off sunt acum extrem de reduse.

Panthers se află acum pe locul 14 în ierarhia Estului, la 10 puncte distanţă de locurile de play-off, cu 21 de meciuri rămase de disputat în sezonul regulat.

Conform site-ului NHL.com, ultima câştigătoare a Cupei Stanley care a ratat play-off-ul în sezonul următor a fost Los Angeles Kings, care a cucerit titlul de campioană în 2013-2014, însă nu a reuşit să acceadă în faza superioară în 2014-2015.

Rezultate înregistrate marţi seara în NHL

Winnipeg Jets - Chicago Blackhawks 3-2, după prelungiri

Boston Bruins - Pittsbugh Penguins 2-1

Buffalo Sabres - Vegas Golden Knights 3-2

New Jersey Devils - Florida Panthers 5-1

Washington Capitals - Utah Mammoth 2-3

Columbus Blue Jackets - Nashville Predators 3-2

Calgary Flames - Dallas Stars 1-6

Edmonton Oilers - Ottawa Senators 5-4, după prelungiri

Minnesota Wild - Tampa Bay Lightning 5-1

Anaheim Ducks - Colorado Avalanche 1-5

San Jose Sharks - Montreal Canadiens 7-5

Agerpres