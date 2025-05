Cele două gazde ale turneului de anul acesta, Suedia şi Danemarca, se vor înfrunta în meciul pentru bronz. Info: Agerpres

Zeev Buium, revelația naționalei Statelor Unite



Cel mai tânăr jucător al naționalei SUA este Zeev Buium, în vârstă de 19 ani, hocheist cu origini israeliene și românești.

Fundașul legitimat la Minnesota Wild a și marcat un gol, în 5-2 cu Finlanda din sferturile de finală.

Buium are deja în palmares nu mai puțin de trei titluri de campion mondial cu SUA: la Under 18 în 2023 și la Under 20 în 2024 și 2025.