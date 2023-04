Meciul de fete România - Bulgaria, din cadrul Diviziei a III-a din Cupa Mondială la hochei pe gheață, s-a încheiat cu scorul de 10-2 în favoarea tricolorelor și a fost teatrul unei bătăi generale.

Luptele de pe Patinoarul Olimpic de la Brașov s-au dat și cu pumnii, și cu crosele, după cum se poate observa în video-ul de mai jos.

BENCH CLEARING BRAWL AT THE WOMEN’S WORLD CHAMPIONSHIP D3A BETWEEN ROMANIA AND BULGARIA ????????????????

554 penalty minute game.

????: Taylor Cheng on Facebook. pic.twitter.com/Qg2lRyDkHU