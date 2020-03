"Martin, nu cred ca ai murit!" Mesajul devastator al lui Vasili Hamutovski dupa moartea lui Martin Tudor! Cei doi au fost rivali in poartea FCSB-ului

Ce mesaj a transmis Vasili Hamutovski dupa ce a aflat de moartea lui Martin Tudor.

Fostul portar al celor de la FCSB, Vasili Hamutovski, a aflat de la fostii colegi de moartea lui Martin Tudor si a transmis un mesaj emotionant. Cei doi au fost rivali pentru o buna perioada pentru postul de titular in poarta ros-albastrilor.

"Martin, nu cred ca ai murit. Nu vreau sa cred! Sunt foarte recunoscator pentru profesionalismul si caracterul de care ai dat dovada atata timp cat am fost colegi la Steaua. Am concurat pentru acelasi post, dar nu am fost niciodata rivali, ci prieteni buni, pentur ca tu aveai un suflet de aur. Ne-am facut reciproc mai puternici ca portari.

Cand m-ai sustinut si m-ai ajutat ca prieten, am inteles puterea caracterului tau si am vazut ce inima mare si buna ai! Aceeasi inima care azi a incetat sa mai bata. Multumesc, Marin! Plang pentru tine si nu te voi uita niciodata! Odihneste-te in pace, frate!", este mesajul transmis de Hamutovski potrivit Gsp.