Elevele lui Carlos Viver au obținut o victorie mare în fața vicecampioanei Norvegiei, Strohamar, scor 27-25, într-o partidă din etapa a șasea din Grupa B, disputată duminică după-amiază.

Principalele marcatoare au fost Gutierrez 6 goluri, Badea 4, pentru Rapid, respectiv Jakobsen şi Abdula, câte 6 reuşite, pentru echipa nordică.

În etapa a VI-a a grupei B s-au mai jucat meciurile Gyor ETO - Buducnost 32-19, Metz - Lokomotiva Zagreb 38-13 şi Kastamonu - Team Esbjerg 27-4

În primele partide din grupa B, campioana României a obţinut rezultatele: 31-27 cu Lokomotiva Zagreb, 32-32 cu Metz Handball, 33-26 cu Kastamonu Belediyesi GSK, 34-32 cu Team Esbjerg şi 30-30 cu Buducnost. După şase etape, campioana României are 10 puncte în clasament, la egalitate cu Gyor pe primele două locuri.

Rapid Bucureşti va disputa următoarul meci abia în 3 decembrie, în deplasare cu Gyor, Liga Campionilor fiind întreruptă până atunci pentru Campionatul European.

În grupa A din competiţie joacă şi vicecampioana CSM Bucureşti, locul 3 după şase etape.

