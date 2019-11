"Puteam sa luam un stalp de pe strada si sa il punem in locul lui Perianu" | Mazilu, dezlantuit dupa infragerea umilitoare a Romaniei

Tricolorele au inceput cum nu se putea mai prost Mondialul din Japonia.

Romania a fost umilita de Spania in prima partida de la Campionatul Mondial de Handbal din Japonia, scor 16-31. Este a doua cea mai dura infrangere a tricolorelor la un turneu final, dupa ce Franta reusea sa ne invinga in 2011, la Mondialul danez, cu scorul de 20 la 39.

Viorel Mazilu, fostul mare handbalist a Stelei a vorbit despre infrangerea nationalei.

"Nu mai am niciun gram de optimist... deloc! Selectionerul Ryde a laudat ca jucam in aparare bine, dar faza a doua? Cate contraatacuri am avut azi? Va zic eu: zero! Zero! Daca tot avem o aparare agresiva, hai sa mergem rapid peste ei, ca pe atac pozitional n-are cine sa dea gol, ca nu suntem in stare.

Degringolada totala. Va spun, fetele nu au nicio vina. Am tinut-o pe Perianu pe teren, nu stiu procentajele de astazi, dar a avut cel puțin 30 de greseli. Putea sa bage pe altcineva. Puteam sa luam un stalp de pe strada si sa il punem. Sa mergi din prostie in prostie... Cred că Tomas Ryde isi va asuma acest rezultat. Este lamentabil!

Maine va fi un meci dificil cu Senegal, greu de tot! Fara Neagu, noi nu existam. Trebuie sa ne schimbam stilul de joc. E cam ultima generatie care ar mai putea face ceva. Din spate nu vine nimic", a spus fostul handbalist al Stelei, in direct la DigiSport.

"Eu nu mai stiu de cand am pierdut atat de rau la fete. Am intrat in istorie! Fetelor le trebuie un psiholog, un pedagog, sau sa se adune, sa mearga fiecare din camera in camera si sa stranga randurile. Dar e greu, pentru ca subconstientul lucreaza. Cel putin mental, e foarte de trecut peste o asemenea infrangere. E o zi neagra pentru toti! Eu cred ca niciuna nu mai poate sa ridice capul sus, nu mai ai putere, de aceea le trebuie un sprijin", a incheiat Mazilu.