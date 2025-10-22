Potaissa Turda a fost învinsă categoric de echipa franceză Saint-Raphael Var Handball, cu scorul de 42-24 (21-11), marţi seara, la Saint-Raphael, în Grupa A a competiţiei masculine de handbal masculin EHF European League.
Vicecampioana României a fost dominată clar de gazde, suferind al doilea eşec consecutiv.
Golurile ardelenilor au fost înscrise de Gabriel Florinel Dumitriu 5, Mehran Rahnama Falavarjani 4, Denis Veres 4, Radu Cristian Ghiţă 3, Teodor Pinţoiu 2, Roland Thalmaier 2, Mateusz Piechowski 2, Ivan Mosic 2.
Mihai Popescu a apărat 9 şuturi (21,43%), iar Alexandru Florin Bucătaru a avut o intervenţie (10%).
Pentru echipa din Hexagon au punctat Drevy Paschal 7 goluri, Jonathan Mapu 5, Andreas Lang 4, Johannes Marescot 4, Thibault Dessites 3, Sergio Perez Manzanares 3, Antonin Mohamed 3, Antoine Curcio 2, Marc Leyvigne 2, Quinten Colman 2, Ylan Augustine 2, Miguel Jose Soares Neves 2, Benjamin Bataille 1.
Alexandre Demaille a avut 13 intervenţii (41,94%), iar Noe Rataboul a apărat 2 şuturi (25%).
În celălalt meci al grupei, echipa spaniolă IRUDEK Bidasoa Irun a pierdut acasă cu SG Flensburg-Handewitt, scor 32-33, informează Agerpres.
Formaţia germană SG Flensburg-Handewitt conduce în clasament, cu 4 puncte, urmată de Saint-Raphael Var Handball, 2 puncte, IRUDEK Bidasoa Irun, 2 puncte, AHC Potaissa Turda, 0 puncte.
Potaissa Turda va juca următorul meci pe 11 noiembrie, acasă, cu SG Flensburg-Handewitt.
Foto: AHC Potaissa Turda