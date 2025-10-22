Potaissa Turda a fost învinsă categoric de echipa franceză Saint-Raphael Var Handball, cu scorul de 42-24 (21-11), marţi seara, la Saint-Raphael, în Grupa A a competiţiei masculine de handbal masculin EHF European League.

Vicecampioana României a fost dominată clar de gazde, suferind al doilea eşec consecutiv.

Golurile ardelenilor au fost înscrise de Gabriel Florinel Dumitriu 5, Mehran Rahnama Falavarjani 4, Denis Veres 4, Radu Cristian Ghiţă 3, Teodor Pinţoiu 2, Roland Thalmaier 2, Mateusz Piechowski 2, Ivan Mosic 2.

Mihai Popescu a apărat 9 şuturi (21,43%), iar Alexandru Florin Bucătaru a avut o intervenţie (10%).

