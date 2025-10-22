VIDEO Vicecampioana României, ”dezmembrată” în European League!

Vicecampioana României, "dezmembrată" în European League! Handbal
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meci de coșmar pentru Potaissa Turda.

TAGS:
Potaissa TurdaSaint-Raphael Var HandballEHF European LeagueGabriel Florinel DumitriuDenis Veres

Potaissa Turda a fost învinsă categoric de echipa franceză Saint-Raphael Var Handball, cu scorul de 42-24 (21-11), marţi seara, la Saint-Raphael, în Grupa A a competiţiei masculine de handbal masculin EHF European League.

Vicecampioana României a fost dominată clar de gazde, suferind al doilea eşec consecutiv.

Golurile ardelenilor au fost înscrise de Gabriel Florinel Dumitriu 5, Mehran Rahnama Falavarjani 4, Denis Veres 4, Radu Cristian Ghiţă 3, Teodor Pinţoiu 2, Roland Thalmaier 2, Mateusz Piechowski 2, Ivan Mosic 2.

Mihai Popescu a apărat 9 şuturi (21,43%), iar Alexandru Florin Bucătaru a avut o intervenţie (10%).

Pentru echipa din Hexagon au punctat Drevy Paschal 7 goluri, Jonathan Mapu 5, Andreas Lang 4, Johannes Marescot 4, Thibault Dessites 3, Sergio Perez Manzanares 3, Antonin Mohamed 3, Antoine Curcio 2, Marc Leyvigne 2, Quinten Colman 2, Ylan Augustine 2, Miguel Jose Soares Neves 2, Benjamin Bataille 1.

Alexandre Demaille a avut 13 intervenţii (41,94%), iar Noe Rataboul a apărat 2 şuturi (25%).

În celălalt meci al grupei, echipa spaniolă IRUDEK Bidasoa Irun a pierdut acasă cu SG Flensburg-Handewitt, scor 32-33, informează Agerpres.

Formaţia germană SG Flensburg-Handewitt conduce în clasament, cu 4 puncte, urmată de Saint-Raphael Var Handball, 2 puncte, IRUDEK Bidasoa Irun, 2 puncte, AHC Potaissa Turda, 0 puncte.

Potaissa Turda va juca următorul meci pe 11 noiembrie, acasă, cu SG Flensburg-Handewitt.

Foto: AHC Potaissa Turda

Sabotaj organizat de Rusia în București, dejucat de serviciile românești. Putea face sute de victime. Filmul operațiunii
Sabotaj organizat de Rusia &icirc;n București, dejucat de serviciile rom&acirc;nești. Putea face sute de victime. Filmul operațiunii
Fotbalistul din naționala Canadei a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta România!
Fotbalistul din naționala Canadei a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta România!
Răzvan Lucescu a învățat lecția! PAOK, abordare nouă în Franța. Românul aruncă în luptă artileria grea contra lui Lille
Răzvan Lucescu a învățat lecția! PAOK, abordare nouă în Franța. Românul aruncă în luptă artileria grea contra lui Lille
Raul Florucz, printre cei mai buni la debutul în Champions League! Nota primită de atacantul român din naționala Austriei
Raul Florucz, printre cei mai buni la debutul în Champions League! Nota primită de atacantul român din naționala Austriei
FCSB este "noua Steaua București" pentru italieni, înaintea duelului cu Bologna! Campioana, analizată în detaliu
FCSB este "noua Steaua București" pentru italieni, înaintea duelului cu Bologna! Campioana, analizată în detaliu
Gladiatorul Chivu: dovada că Inter e cea mai tare echipă din Italia, la ora actuală
Gladiatorul Chivu: dovada că Inter e cea mai tare echipă din Italia, la ora actuală
FRF exultă! Ce a postat Federația după meciurile de vis ale lui Dennis Man, Vlad Dragomir și Cristi Chivu în Champions League
FRF exultă! Ce a postat Federația după meciurile de vis ale lui Dennis Man, Vlad Dragomir și Cristi Chivu în Champions League
vezi mai multe stiri
După nebunia din UCL, Cristi Chivu a purtat un dialog emoționant cu Fabio Capello: „Nu pot decât să îți mulțumesc!"

După nebunia din UCL, Cristi Chivu a purtat un dialog emoționant cu Fabio Capello: „Nu pot decât să îți mulțumesc!”

PSV, mesaj de trei cuvinte după ce Dennis Man a înscris două goluri împotriva lui Napoli în UCL

PSV, mesaj de trei cuvinte după ce Dennis Man a înscris două goluri împotriva lui Napoli în UCL

„Palma" dată de Coman antrenorului care îl ține pe bancă: Florinel, star printre niște „epave"

„Palma“ dată de Coman antrenorului care îl ține pe bancă: Florinel, star printre niște „epave“

Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după "dubla" reușită contra lui Napoli: "Cea mai frumoasă seară din viața mea!"

Atenție! Vorbește Dennis MAN of the Match, după ”dubla” reușită contra lui Napoli: ”Cea mai frumoasă seară din viața mea!”

Maghiarii au reacționat după ce au aflat ce transfer vrea FCSB: "Ar sparge banca!"

Maghiarii au reacționat după ce au aflat ce transfer vrea FCSB: ”Ar sparge banca!”

Surpriză uriașă! Dan Petrescu revine în Superliga

Surpriză uriașă! Dan Petrescu revine în Superliga



Gladiatorul Chivu: dovada că Inter e cea mai tare echipă din Italia, la ora actuală
Gladiatorul Chivu: dovada că Inter e cea mai tare echipă din Italia, la ora actuală
Dennis Man, magician: suma băgată în contul lui PSV cu dubla sa, imensă!
Dennis Man, magician: suma băgată în contul lui PSV cu dubla sa, imensă!
Italienii îl regretă acum pe Dennis Man după dubla de vis cu Napoli: "Che gol dell'ex Parma!"
Italienii îl regretă acum pe Dennis Man după dubla de vis cu Napoli: ”Che gol dell'ex Parma!”
După nebunia din UCL, Cristi Chivu a purtat un dialog emoționant cu Fabio Capello: „Nu pot decât să îți mulțumesc!"
După nebunia din UCL, Cristi Chivu a purtat un dialog emoționant cu Fabio Capello: „Nu pot decât să îți mulțumesc!”
PSV, mesaj de trei cuvinte după ce Dennis Man a înscris două goluri împotriva lui Napoli în UCL
PSV, mesaj de trei cuvinte după ce Dennis Man a înscris două goluri împotriva lui Napoli în UCL
Supercupa României | Finala Dinamo - Minaur Baia Mare 37-29 a fost în direct la Pro Arena și pe VOYO
Supercupa României | Finala Dinamo - Minaur Baia Mare 37-29 a fost în direct la Pro Arena și pe VOYO
Supercupa României la handbal masculin, pe Pro Arena și VOYO! Dinamo și Minaur Baia Mare vor lupta duminică în finală
Supercupa României la handbal masculin, pe Pro Arena și VOYO! Dinamo și Minaur Baia Mare vor lupta duminică în finală
Dinamo solicită wild card pentru Champions League! Numai ce l-a transferat pe portarul naționalei
Dinamo solicită wild card pentru Champions League! Numai ce l-a transferat pe portarul naționalei
România, pusă pe harta handbalului european de o echipă cu inimă mare! Performanța reușită de Bistrița lui Florentin Pera
România, pusă pe harta handbalului european de o echipă cu inimă mare! Performanța reușită de Bistrița lui Florentin Pera
România și Polonia au dejucat un complot rusesc. Ce se știe, până acum, despre cei doi ucraineni arestați pentru 30 de zile

stirileprotv România și Polonia au dejucat un complot rusesc. Ce se știe, până acum, despre cei doi ucraineni arestați pentru 30 de zile

Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Tudor Chirilă critică CCR: „Fă-te, mamă, judecător, că viața e scurtă și merită trăită"

stirileprotv Tudor Chirilă critică CCR: „Fă-te, mamă, judecător, că viața e scurtă și merită trăită”

Când vin ploile și când se răcește vremea în România. Meteorologii anunță ce fel de toamnă vom avea în următoarele săptămâni

stirileprotv Când vin ploile și când se răcește vremea în România. Meteorologii anunță ce fel de toamnă vom avea în următoarele săptămâni

