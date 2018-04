"Tragere CRIMINALA! Romanii sa ne sustina!" Reactia vedetelor de la CSM, dupa tragerea cu Gyor din Final Four!

CSM Bucuresti se dueleaza cu Gyor la Budapesta pentru finala Ligii Campionilor.

Oana Manea si Cristina Neagu nu sunt incantate de adversar, insa sunt hotarate sa ajunga in finala.

"N-a fost o echipa cu care sa-mi doresc sa pic. Poate e un avantaj pentru noi ca au destule jucatoare accidentate. Am jucat cu Gyor, dar avea alta echipa, aveau toate jucatoarele apte. E greu ca jucam cu o echipa care joaca la ea acasa, efectiv. Cred ca totul tine de noi si de dorinta noastra unde vrem sa ajungem.

E dorinta mare, a tuturor, sa mergem cat mai departe si o sa dam totul pe teren sa ajungem cat mai departe. Este cerere mare de bilete si eu sunt sunata si ma intreaba de unde putem lua bilete. Stiu ca vor sa vina foarte multi romani si ne dorim sa vina pentru ca avem nevoie de suportul lor.



Pe noi, asta ne motiveaza si o sa fie un atu pentru noi. Sa dea Dumnezeu sa trecem si dupa aia ne gandim si cu cine vom juca mai departe. Ambros Martin nu stiu daca-si dorea sa pice cu noi. Intr-un joc, depinde si de zi, si de forma. Cine face cele mai putine greseli, ala va iesi invingator", a declarat Oana Manea pentru PROTV.

Cristina Neagu asteapta sustinere masiva din partea romanilor. A revenit in Romania ca sa castige Liga Campionilor cu CSM Bucuresti.



"Cu toate ca n-am avut nicio preferinta nici eu nici fetele, am avut un feeling ca vom pica cu Gyor. Pentru mine este a 3 a oara consecutiv cand joc impotriva lui Gyor in semifinala , de 2 ori am pierdut, a tria oara sper sa fie cu noroc.

Vreau sa profit de ocazia sata si sa rog romanii si sa fie in numar cat mai mare la Budapesta la acest final 4, avem nevoie mare de ajutorul lor si daca vor fi alaturi de noi in numar cat mai mare vom reusi sa facem o partida cat mai buna si sa-i reducem la tacere pe ceilalti 8, 9 mii de unguri care vor fi in sala.



Va fi un meci de foc pentru ca cel mai important e acesta din semifinale . daca castigi semifinala, adrenalina este foarte mare dorinta sufletul pe care vrei sa l pui in finala si conteaza mai putin cu cine joci finala!

Ar insemna mult si nu doar pentru mine ci pentru intreaga echipa, pentru intreg handbalul romanesc si poate ar fi mai special pentru mine pentru ca imi doresc enorm de mult sa castig trofeul Champions League cu o echipa din Romania", a spus Cristina Neagu pentru PROTV.

Gyor e antrenata de Ambros Martin, selectionerul nationalei Romaniei.

In cealalta semifinala din Champions League se intalnesc Rostov si Vardar. Turneul Final Four se disputa la Budapesta pe 12 si 13 mai.