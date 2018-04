CSM Bucuresti cu Gyor in semifinalele Champions League! Prima reactie a Cristinei Neagu dupa tragerea la sorti

Campioana Romaniei da peste unguroaicele de la Gyor in semifinalele turneului Final Four de la Budapesta.

Alegeri la Federatie! Miercuri, 18 aprilie, pe www.sport.ro si SPECIAL de la la ora 10.00 la Pro X BATE CUPA! Craiova - Botosani, joi, 20:30, in direct la PRO X!

Va fi a 3-a intalnire dintre cele doua echipe in acest sezon. CSM si Gyor s-au intalnit in faza grupelor principale. CSM a castigat la Bucuresti cu 28-22 si a cedat in Ungaria, 24-28.

Tot impotriva lui Gyor a castigat CSM si finala Champions League din 2016, tot la Budapesta. Atunci, romancele bateau cu 29-26.

"Gyor nu e intr-o forma foarte buna, noi am avut suisuri si coborasuri. Cel mai mare avantaj al lor e ca joaca pe teren propriu. Cand jucam bine, putem bate orice echipa din lume, cu siguranta. Cel mai important meci e cu Gyor in semifinala. Daca batem in semifinala, jucam finala si venim cu alt suflet acolo. Avem 3 saptamani pentru a pregati acest turneu final 4 si sper sa castigam semifinala, imi doresc foarte mult sa castigam trofeul asta", a spus Cristina Neagu la Digisport.

Gyor e antrenata de Ambros Martin, selectionerul nationalei Romaniei.

In cealalta semifinala din Champions League se intalnesc Rostov si Vardar. Turneul Final Four se disputa la Budapesta pe 12 si 13 mai.