Într-un interviu pentru Federația Română de Handbal, jucătoarea naționalei a dezvăluit ce înseamnă pentru generația ei să evolueze la un turneu final pe teren propriu: „Este ceva de suflet, pe care mi l-am dorit mereu, chiar dacă n-a fost posibil, și mă bucur că, în sfârșit, putem juca acasă, în fața propriilor suporteri”.
Întrebată cum își imaginează debutul României în fața unor tribune pline, Sorina Grozav a transmis că se așteaptă ca atmosfera să aibă un impact pozitiv asupra echipei. „Cred că va fi foarte emoționant, atât pentru noi, cât și pentru suporteri, să ne vadă și să ne susțină necondiționat.”, a adăugat handbalista.
Programul României la Euro 2026
Naționala feminină a României face parte din Grupa B și va disputa meciurile din faza preliminară la Cluj-Napoca. Tricolorele vor întâlni Norvegia pe 4 decembrie, de la ora 21:00, Macedonia de Nord pe 6 decembrie, de la 18:30, și Elveția pe 8 decembrie, tot de la ora 18:30.
Ediția din 2026 a Campionatului European reunește 24 de echipe, împărțite în șase grupe preliminare, și este organizată în premieră de cinci țări: România, Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia. Pe lângă Cluj-Napoca, țara noastră va găzdui partide și la Oradea. Primele două clasate din fiecare grupă vor avansa în grupele principale, programate la Cluj-Napoca și Katowice, urmând ca semifinalele și finalele să aibă loc în Polonia, pe 18 și 20 decembrie.
Toate cele trei partide ale României din grupa preliminară vor fi transmise în direct pe PRO Arena și VOYO. Întreaga competiție de la EHF EURO 2026 va putea fi urmărită integral pe platforma VOYO, de la meciurile de debut până la finalele pentru medalii.