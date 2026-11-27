Într-un interviu pentru Federația Română de Handbal, jucătoarea naționalei a dezvăluit ce înseamnă pentru generația ei să evolueze la un turneu final pe teren propriu: „Este ceva de suflet, pe care mi l-am dorit mereu, chiar dacă n-a fost posibil, și mă bucur că, în sfârșit, putem juca acasă, în fața propriilor suporteri”.

Întrebată cum își imaginează debutul României în fața unor tribune pline, Sorina Grozav a transmis că se așteaptă ca atmosfera să aibă un impact pozitiv asupra echipei. „Cred că va fi foarte emoționant, atât pentru noi, cât și pentru suporteri, să ne vadă și să ne susțină necondiționat.”, a adăugat handbalista.