OFICIAL! Pierdere MASIVA pentru CSM: Bella Gullden pleaca din Romania! Cu cine a semnat

Bella Gullden, una din cele mai bune jucatoare din lume, a decis sa paraseasca Romania.

Gullden a semnat cu francezii de la Brest, care au anuntat oficial transferul anului in handbalul mondial. Gullden putea sa-si prelungeasca intelegerea cu CSM, insa a ales sa se mute in Franta la finalul acestui sezon.



Coordonatorul de joc a contribuit decisiv in 2016 la castigarea Champions League, cand Gullden a fost cea mai buna marcatoare din competitie.



Bella Gullden a jucat timp de 3 ani la CSM, iar locul ei va fi luat de Andrea Lekic de la Vardar Skopje, transfer anuntat deja de CSM.